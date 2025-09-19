穎崴、旺矽 權證四檔馬力強

隨AI應用進入新的周期，對資料傳輸速度與低能耗要求更高，帶動共同封裝光學技術（CPO）概念股包括穎崴（6515）、旺矽（6223）備受矚目，法人看好穎崴第3營收仍將呈雙位數季增；旺矽營運成長動能將持續到明年。

法人表示，在探針卡及接觸元件占比提升的產品組合優化下，有助穎崴毛利率成長，同時預期第3季仍有季增雙位數成長。受惠AI相關應用，包括AI GPU、AI ASIC、CPU等進入新產品周期，預期未來拉貨動能強勁。另外受遊戲顯卡帶動，探針卡需求高峰集中於上半年，下半年預期營收動能將有更高占比來自測試座與接觸元件產品。尤其新的AI及高速運算次式世代產品導入，將帶動高階測試座需求持續提升。

旺矽因應客戶在3奈米以下先進製程中對微機電（MEMS） 探針卡日益成長需求，積極擴充產能，預計MEMS在2026年月產能可達200萬針。法人分析，旺矽持續推動垂直整合，湖口廠預計於2027年上半年啟用，以提升PCB自製率至50%，並投入自製植針機的開發，以降低對關鍵設備的依賴，有助強化整體競爭力。

法人認為，旺矽在LED設備（光學）及探針卡（電氣）領域的豐富經驗，為少數具備測試光學和電氣信號能力的業者，在CPO 試領域居於有利位置。展望2025年，探針卡及設備兩大業務的成長趨勢明確。進入2026年受益於AI／HPC相關晶片測試需求持續推動，加上MEMS產能擴增，營運成長動能確立。

權證發行商表示，投資人若看好穎崴及旺矽後續表現，可以挑選價內外20%以內，150天期以上的權證介入，以小金搏大利。