穎崴、旺矽 權證四檔馬力強

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
穎崴董事長王嘉煌。記者尹慧中攝影
穎崴董事長王嘉煌。記者尹慧中攝影

AI應用進入新的周期，對資料傳輸速度與低能耗要求更高，帶動共同封裝光學技術（CPO）概念股包括穎崴（6515）、旺矽（6223）備受矚目，法人看好穎崴第3營收仍將呈雙位數季增；旺矽營運成長動能將持續到明年。

法人表示，在探針卡及接觸元件占比提升的產品組合優化下，有助穎崴毛利率成長，同時預期第3季仍有季增雙位數成長。受惠AI相關應用，包括AI GPU、AI ASIC、CPU等進入新產品周期，預期未來拉貨動能強勁。另外受遊戲顯卡帶動，探針卡需求高峰集中於上半年，下半年預期營收動能將有更高占比來自測試座與接觸元件產品。尤其新的AI及高速運算次式世代產品導入，將帶動高階測試座需求持續提升。

旺矽因應客戶在3奈米以下先進製程中對微機電（MEMS） 探針卡日益成長需求，積極擴充產能，預計MEMS在2026年月產能可達200萬針。法人分析，旺矽持續推動垂直整合，湖口廠預計於2027年上半年啟用，以提升PCB自製率至50%，並投入自製植針機的開發，以降低對關鍵設備的依賴，有助強化整體競爭力。

法人認為，旺矽在LED設備（光學）及探針卡（電氣）領域的豐富經驗，為少數具備測試光學和電氣信號能力的業者，在CPO 試領域居於有利位置。展望2025年，探針卡及設備兩大業務的成長趨勢明確。進入2026年受益於AI／HPC相關晶片測試需求持續推動，加上MEMS產能擴增，營運成長動能確立。

權證發行商表示，投資人若看好穎崴及旺矽後續表現，可以挑選價內外20%以內，150天期以上的權證介入，以小金搏大利。

AI 穎崴 營收

延伸閱讀

訊芯、采鈺、上詮搶搭矽光子列車

全民權證／旺矽 兩檔有看頭

輝達和AMD AI晶片受挑戰！

高盛點讚 旺矽 AI AISC 動能將延續 評等「買進」

相關新聞

台指期 分批布局多單

股期雙市昨（18）日指數持續刷新高，現貨指數漲331點，收25,769點；台指期則漲236點至25,709點，逆價差達6...

輝達投資英特爾添變數？台指期夜盤衝高後急殺、高低差218點

台指期夜盤18日以25,707點開低，盤中走勢一度最高推升至25,888點再刷新高，未料輝達（NVIDIA）同意投資英特...

期貨商論壇／南亞科期 逢回買

記憶體產業近期市況改變，因美光、三星、海力士策略性減產，DRAM和NAND Flash的價格都止跌回穩，主要是國際大廠將...

期貨商論壇／匯率期 嚴控風險

聯準會降息動作已經改變美元的利差優勢，對匯率期貨市場而言，意味操作邏輯逐漸由「順勢做多美元」轉向「尋找非美貨幣升值機會」...

穎崴、旺矽 權證四檔馬力強

隨AI應用進入新的周期，對資料傳輸速度與低能耗要求更高，帶動共同封裝光學技術（CPO）概念股包括穎崴（6515）、旺矽（...

弘塑、辛耘 權證買逾四個月

聯準會（Fed）降息一碼符合市場預期，帶動台股昨（18）日大漲331點，收在25,769點的最高點，其中，台積電收上1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。