期貨商論壇／匯率期 嚴控風險

聯準會降息動作已經改變美元的利差優勢，對匯率期貨市場而言，意味操作邏輯逐漸由「順勢做多美元」轉向「尋找非美貨幣升值機會」。歐元、日圓、澳幣與英鎊都是接下來值得關注的標的，但匯率期貨操作必須嚴控風險，避免在美元短線反彈時遭遇劇烈波動。

聯準會9月會議如預期降息1碼，並未釋出大幅寬鬆承諾，而是強調這是風險管理的預防性降息，然而市場卻迅速將之解讀為美元利差優勢將逐步收斂，匯率市場的資金流向因而受到影響。

歷史經驗顯示，一旦美國進入降息循環，美元往往面臨中期壓力，特別是對主要貨幣如歐元、日圓、澳幣、英鎊等。

若聯準會未來數據依然支持降息路徑，美元弱勢趨勢將更加明確，其他主要貨幣的期貨合約多單有望受益。

不過，風險不可忽視，若通膨意外反彈，或美國經濟數據仍強到迫使聯準會重新收緊態度，美元可能出現短線強勁反彈，屆時非美貨幣的升勢將面臨挑戰。

