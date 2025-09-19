期貨商論壇／南亞科期 逢回買

崔馨方
記憶體產業近期市況改變，因美光、三星、海力士策略性減產，DRAM和NAND Flash的價格都止跌回穩，主要是國際大廠將部分產能轉去做HBM。法人預估南亞科（2408）2025、2026年分別每股淨損0.94、每股盈餘0.77元，未來業績有成長空間。

法人分析，整體市況第4季合約價回穩，供需將回到相對穩定的狀況，報價將見提高。近期DDR4報價依然維持高檔，訂單能見度可看到2025年底，DDR5客戶訂單能見度也均持續保持良好。

南亞科股價先前大幅回檔，但進入9月後，外資買進力道增強，觀察近日買超，都紮實推升南亞科股價走揚。

以技術線型來看，南亞科7、8月皆呈量縮整理，9月以來價量齊揚，成交量明顯擴增，股價受買盤拉抬一飛衝天，股價站回季線後，順勢沿5日均線走高，不過，此現象為短線強勢多頭訊號，成交量擴增稍有過快，有過熱疑慮，介入時點要慎選，建議操作方式以逢回承接方式為宜。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

