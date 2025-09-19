台指期 分批布局多單

股期雙市昨（18）日指數持續刷新高，現貨指數漲331點，收25,769點；台指期則漲236點至25,709點，逆價差達60.36點。期貨分析師表示，可在指數震盪拉回時分批布局多單，並嚴設停損因應短線波動。

台指期昨日開高走高，在電子族群上漲帶動下，指數回測5日均線獲支撐後，買盤進場推升，再度刷新歷史新高，終場上漲236點，以紅K棒帶影線作收。技術面觀察，目前指數持續沿著5日均線震盪走揚，下方均線仍維持多頭排列結構，在權值股領漲下，短線行情預期將延續震盪偏多格局。

籌碼面部分，三大法人買超167.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加208口至3,310口，其中外資淨空單減少310口至18,552口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,882口至1,491口。

選擇權未平倉量部分，9月F3大量區買權OI落在25,800點，賣權最大OI落在25,500點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,000點。永豐期貨指出，全月份未平倉量put/call ratio值由1.31上升至1.47。VIX指數下降1.27至18.93。外資台指期買權淨金額0.88億元 ; 賣權淨金額0.12億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

綜合元富、永豐等期貨業者看法，美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，並暗示今年仍有機會進一步降息，利多激勵市場情緒，台指隨即衝上歷史新高，多頭架構明確，短線行情仍有再創高點的機會。

另外，這波大漲超過千點，代表早已提前反映聯準會降息的利多，宣布降息1碼後市場只是順勢再往上推，結果不僅指數創高，台積電（2330）更收盤再創歷史新高，權值股帶動氣氛使得行情顯得格外強勢。

不過，當漲勢集中在台積電等少數領頭羊時，結構性風險更高，若後續出現任何利空例如通膨壓力再起、就業數據走弱、或外資資金流動反轉，市場亟可能以修正方式重新平衡，因此雖然指數與權值股寫下歷史紀錄，但短線追價風險大於機會，投資人應理解這是一波預期先行透支的漲勢，而非全面基本面支撐的多頭。