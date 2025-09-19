台指期 分批布局多單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（18）日指數持續刷新高，現貨指數漲331點，收25,769點；台指期則漲236點至25,709點，逆價差達60.36點。期貨分析師表示，可在指數震盪拉回時分批布局多單，並嚴設停損因應短線波動。 

台指期昨日開高走高，在電子族群上漲帶動下，指數回測5日均線獲支撐後，買盤進場推升，再度刷新歷史新高，終場上漲236點，以紅K棒帶影線作收。技術面觀察，目前指數持續沿著5日均線震盪走揚，下方均線仍維持多頭排列結構，在權值股領漲下，短線行情預期將延續震盪偏多格局。

籌碼面部分，三大法人買超167.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加208口至3,310口，其中外資淨空單減少310口至18,552口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,882口至1,491口。

選擇權未平倉量部分，9月F3大量區買權OI落在25,800點，賣權最大OI落在25,500點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,000點。永豐期貨指出，全月份未平倉量put/call ratio值由1.31上升至1.47。VIX指數下降1.27至18.93。外資台指期買權淨金額0.88億元 ; 賣權淨金額0.12億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

綜合元富、永豐等期貨業者看法，美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，並暗示今年仍有機會進一步降息，利多激勵市場情緒，台指隨即衝上歷史新高，多頭架構明確，短線行情仍有再創高點的機會。

另外，這波大漲超過千點，代表早已提前反映聯準會降息的利多，宣布降息1碼後市場只是順勢再往上推，結果不僅指數創高，台積電（2330）更收盤再創歷史新高，權值股帶動氣氛使得行情顯得格外強勢。

不過，當漲勢集中在台積電等少數領頭羊時，結構性風險更高，若後續出現任何利空例如通膨壓力再起、就業數據走弱、或外資資金流動反轉，市場亟可能以修正方式重新平衡，因此雖然指數與權值股寫下歷史紀錄，但短線追價風險大於機會，投資人應理解這是一波預期先行透支的漲勢，而非全面基本面支撐的多頭。

短線 降息 台指期

延伸閱讀

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

Fed降息 台股再飆新高還能追？法人點一前提：多頭格局將持續

聯準會降息1碼 年內可能再降2次 鮑爾：下行風險成事實

相關新聞

台指期 分批布局多單

股期雙市昨（18）日指數持續刷新高，現貨指數漲331點，收25,769點；台指期則漲236點至25,709點，逆價差達6...

輝達投資英特爾添變數？台指期夜盤衝高後急殺、高低差218點

台指期夜盤18日以25,707點開低，盤中走勢一度最高推升至25,888點再刷新高，未料輝達（NVIDIA）同意投資英特...

期貨商論壇／南亞科期 逢回買

記憶體產業近期市況改變，因美光、三星、海力士策略性減產，DRAM和NAND Flash的價格都止跌回穩，主要是國際大廠將...

期貨商論壇／匯率期 嚴控風險

聯準會降息動作已經改變美元的利差優勢，對匯率期貨市場而言，意味操作邏輯逐漸由「順勢做多美元」轉向「尋找非美貨幣升值機會」...

穎崴、旺矽 權證四檔馬力強

隨AI應用進入新的周期，對資料傳輸速度與低能耗要求更高，帶動共同封裝光學技術（CPO）概念股包括穎崴（6515）、旺矽（...

弘塑、辛耘 權證買逾四個月

聯準會（Fed）降息一碼符合市場預期，帶動台股昨（18）日大漲331點，收在25,769點的最高點，其中，台積電收上1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。