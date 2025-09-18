快訊

米塔颱風生成！外圍環流挾雲系掃台 影響到周六

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

台指期再創新高 上漲236點收25,709點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
聯準會降息1碼，市場慶祝氛圍濃厚，台指期18日早盤以25,623點開出，盤中最高一度達25,747點，終場收在25,709點，上漲236點，漲幅0.93%，盤中、收盤再創歷史新高。示意圖。本報資料照片
聯準會降息1碼，市場慶祝氛圍濃厚，台指期18日早盤以25,623點開出，盤中最高一度達25,747點，終場收在25,709點，上漲236點，漲幅0.93%，盤中、收盤再創歷史新高。

另外，台積電期收1,285元，上漲15元，電子期上漲1.4%，中型100期貨上漲1.28%。

聯準會（Fed）如預期降息1碼，Fed主席鮑爾表明就業市場疲軟。標普500指數小跌 6.41點，跌幅0.1%，至6,600.35點；那斯達克綜合指數跌72.63點，跌幅0.3%，至22,261.33點。道瓊工業指數上漲 260.42 點，漲幅0.6%，至 46,018.32 點。

台指期淨部位方面，三大法人18日淨多單減少2,262口至3,102口，其中外資淨空單增加618口至18,862口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,608口至1,391口。

法人指出，Fed如預期降息1碼且點陣圖透露全年總計降息3碼、英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫、航太暨國防展今日開展、Meta 將發表高價智慧眼鏡、國安基金不退場，眾利多因素有望帶動台股繼續挑戰創歷史新高紀錄。

降息 台指期

