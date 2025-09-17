快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

Fed宣布利率決議前 美股、台指期夜盤多空排兵布陣

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股。記者曾學仁／攝影
台股。記者曾學仁／攝影

台指期夜盤17日開盤後，在聯準會（Fed）18日凌晨2點宣布利率決議前，白宮官員喊話降息2碼，美股電子盤漲跌互見後，以25,474點、上漲1點開出後，一度彈升至25,538點、上漲65點，但隨後又下殺翻黑至25,427點，在晚間9點左右，夜盤指數在25,526點、約上漲53點附近遊走。

Fed將在18日凌晨2點宣布最新利率決議，市場預期降息1碼的機率突破九成，並以「預防性降息」來解讀，但白宮貿易顧問納瓦羅最新喊話，Fed此次應降息2碼、下次會議再降2碼中，美股電子盤呈多空互難越雷池一步的態勢，包括道瓊電子盤小漲50點，標普、那斯達克電子盤則是小黑，美元指數在探四年來新低、跌破97後，截至晚間9點，微幅反彈0.1%、在96.8附近，美國十年期公債殖利率雖走跌、仍堅守4%大關。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,275元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期反彈近0.1%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股17日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌191點，收25,438點，其中，外資現貨賣超57.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加618口至18,862口；投信賣超51.1億元，自營商賣超5.8億元，三大法合計賣超114.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開低走低、收黑K棒，成交金額萎縮，價穩量縮拉回力守5日均線，多頭格局仍在，但近期成交金額若無法擴增，日KD指標又來到高檔超買區，台股欲續攻再創新高，成交金額必須擴增回到20日均量，否則近期恐將呈現高檔震盪整理格局。

降息 台股 美股 台指期

延伸閱讀

美國降息循環將至…台灣是否會跟進？專家曝光受惠股：營建、金控、0050、00922

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

歷史大多頭將來襲？台指期夜盤高檔震盪、暫守穩25,600點

台指期夜盤由黑翻紅 高檔守穩25,300點、力抗空頭

相關新聞

Fed宣布利率決議前 美股、台指期夜盤多空排兵布陣

台指期夜盤17日開盤後，在聯準會（Fed）18日凌晨2點宣布利率決議前，白宮官員喊話降息2碼，美股電子盤漲跌互見後，以2...

彭金隆：推進權證市場活絡 投資人權益與券商經營環境並重

去年上市櫃權證發行檔數已破7.4萬檔，創歷史新高，顯見權證市場熱絡。金管會主委彭金隆昨（16）日指出，如何讓投資人了解權...

權民搶百萬 掀全民運動浪潮

台灣權證市場發展迄今已經逾20年，期間隨著政府政策的大力支持、主管機關優化法規、發行商造市愈趨完善，及投資大眾積極參與。

權民搶百萬起跑 三亮點

經濟日報第16屆「權民搶百萬」昨（16）日鳴槍起跑，宣告實體投資競賽、各項教育推廣等活動陸續上場；本屆活動有「AI新幫手...

期貨鑽石獎 19家出線

期交所今年持續辦理「第11屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（16）日出爐，共19家機構獲獎，總計將頒發25個獎座，主要為鼓勵...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會即將進入降息階段，期貨法人表示，美國、中國的經濟基本面並不理想，烏俄的地緣政治風險有愈演愈烈跡象。先前如持有黃金的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。