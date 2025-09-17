Fed宣布利率決議前 美股、台指期夜盤多空排兵布陣

台指期夜盤17日開盤後，在聯準會（Fed）18日凌晨2點宣布利率決議前，白宮官員喊話降息2碼，美股電子盤漲跌互見後，以25,474點、上漲1點開出後，一度彈升至25,538點、上漲65點，但隨後又下殺翻黑至25,427點，在晚間9點左右，夜盤指數在25,526點、約上漲53點附近遊走。

Fed將在18日凌晨2點宣布最新利率決議，市場預期降息1碼的機率突破九成，並以「預防性降息」來解讀，但白宮貿易顧問納瓦羅最新喊話，Fed此次應降息2碼、下次會議再降2碼中，美股電子盤呈多空互難越雷池一步的態勢，包括道瓊電子盤小漲50點，標普、那斯達克電子盤則是小黑，美元指數在探四年來新低、跌破97後，截至晚間9點，微幅反彈0.1%、在96.8附近，美國十年期公債殖利率雖走跌、仍堅守4%大關。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,275元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期反彈近0.1%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股17日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌191點，收25,438點，其中，外資現貨賣超57.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加618口至18,862口；投信賣超51.1億元，自營商賣超5.8億元，三大法合計賣超114.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開低走低、收黑K棒，成交金額萎縮，價穩量縮拉回力守5日均線，多頭格局仍在，但近期成交金額若無法擴增，日KD指標又來到高檔超買區，台股欲續攻再創新高，成交金額必須擴增回到20日均量，否則近期恐將呈現高檔震盪整理格局。