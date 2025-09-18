期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國近來公布經濟數據顯示，勞動力市場明顯放緩，是推動市場押注降息的主因，市場聚焦聯準會將公布的FOMC利率決策會議結果；根據FedWatch工具顯示，市場預期年底前聯準會將有三次各25個基點的降息，以支持勞動市場。

另一方面，歐洲央行預料不會再降息，將縮小兩大央行政策利率的差距，美元資產的收益吸引力因此減弱，市場可能將部分資金從美元轉向歐元等其他貨幣，導致美元需求下降。歐元的變動對美元指數的影響非常顯著。

技術面來看，美元指數近期緩步震盪走低，再度回落到所有均線之下，甚至失守97關卡，短線可能回測7月初的低點尋求支撐，因此在突破月線反壓前，短線美元指數維持偏空架構不變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

