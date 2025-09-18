期貨商論壇／緯創期 展望正向

緯創（3231）8月營收比去年同期大幅成長92.2%，主要受惠大客戶Dell AI伺服器需求強勁，及子公司緯穎ASIC伺服器出貨攀升，AI伺服器與存儲營收在今年上半年已占總營收近七成，PC相關營收則降至26%，顯示營運重心加速轉型。

第3季因AI伺服器進入平台轉換期，出貨動能短暫趨緩，使營收低於第2季，不過預期自9月起隨新產品放量，第4季將成為全年AI伺服器出貨高峰，長線展望持續正向。

產能布局上，緯創於新竹竹北AI園區已於6月正式啟用，A1廠已投入伺服器生產，A2廠預計2026年啟用；美國達拉斯Westport與Eagle廠持續擴建。

技術面來看，緯創期貨9月測試6月前波低點獲得支撐，使箱型區間底部轉強，9月9日再度挑戰季線，若能站穩並形成W底，將有機會築底轉強，搭配基本面新產品逐步放量，長期在伺服器品牌與Tier1 CSP穩定需求支撐下，後市可望維持震盪盤堅格局。（國票期貨提供）

