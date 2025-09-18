快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

期貨商論壇／緯創期 展望正向

經濟日報／ 記者周克威整理
緯創。 聯合報系資料照

緯創（3231）8月營收比去年同期大幅成長92.2%，主要受惠大客戶Dell AI伺服器需求強勁，及子公司緯穎ASIC伺服器出貨攀升，AI伺服器與存儲營收在今年上半年已占總營收近七成，PC相關營收則降至26%，顯示營運重心加速轉型。

第3季因AI伺服器進入平台轉換期，出貨動能短暫趨緩，使營收低於第2季，不過預期自9月起隨新產品放量，第4季將成為全年AI伺服器出貨高峰，長線展望持續正向。

產能布局上，緯創於新竹竹北AI園區已於6月正式啟用，A1廠已投入伺服器生產，A2廠預計2026年啟用；美國達拉斯Westport與Eagle廠持續擴建。

技術面來看，緯創期貨9月測試6月前波低點獲得支撐，使箱型區間底部轉強，9月9日再度挑戰季線，若能站穩並形成W底，將有機會築底轉強，搭配基本面新產品逐步放量，長期在伺服器品牌與Tier1 CSP穩定需求支撐下，後市可望維持震盪盤堅格局。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

相關新聞

台指期 高檔量縮震盪

台股昨（17）日開低走低，終場指數下跌191點、收在25,438點；台指期則下跌192點、至25,433點，逆價差為5....

群聯期保證金調高

臺灣期貨交易所今（18）日調高群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（QNF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用...

緯創（3231）8月營收比去年同期大幅成長92.2%，主要受惠大客戶Dell AI伺服器需求強勁，及子公司緯穎ASIC伺...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國近來公布經濟數據顯示，勞動力市場明顯放緩，是推動市場押注降息的主因，市場聚焦聯準會將公布的FOMC利率決策會議結果；...

昇陽半、台特化 權證四檔靚

AI在美系四大CSP上調資本支出，未來需求持續看好下，昇陽半導體（8028）、台特化（4772）等供應鏈接下來營運前景也...

國巨、威剛 權證選逾四個月

國巨*（2327）、威剛（3260）各具營運題材，近日量價變化較大，投資人也善用其相關認購權證操作，以槓桿操作介入，因盤...

