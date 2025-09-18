台指期 高檔量縮震盪

台股昨（17）日開低走低，終場指數下跌191點、收在25,438點；台指期則下跌192點、至25,433點，逆價差為5.25點。期貨商表示，目前台指期高檔量縮震盪，且下方均線呈現多頭排列，短線上，預期維持震盪走高格局。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單減少2,262口至3,102口，其中外資淨空單增加618口至18,862口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,608口至1,391口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，操作偏向空方；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股昨日下跌卻屬量縮，目前在多方量價結構不變下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日開低走低，在台積電（2330）、鴻海等權值股拉回走跌影響下，盤中跌破25,500點，指數回測5日均線，終場以黑K棒作收。

目前指數於高檔量縮震盪，盤中回測5日均線有撐，且未跌破前一根K棒低點，在下方均線呈現多頭排列影響下，短線上，預期維持震盪走高。

永豐期貨指出，短線市場進入觀望，核心在於等待美國最新通膨數據與聯準會釋出的降息訊號，只要降息預期不被打破，整體多頭格局仍具支撐，但若美國數據轉向或官員偏鷹派發言，將是台股面臨修正的最大風險。

整體而言，市場氣氛已經由上月的驚弓之鳥轉為對後市樂觀等待，台股多頭氣勢雖未全面發動，但下檔支撐已逐漸強化。