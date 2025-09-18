快訊

全民權證／聯合 瞄準逾100天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

聯合（4129）在各市場均有機會實現高成長，日本除低基期外，觀察既有客戶手術刀量持續增加，且與京瓷合作的綜效也陸續顯現，後市可期。

美國市場8月營收已重回年增率25%以上，今年下半年及明（2026）年將陸續有新品無骨水泥／肩關節上市挹注營收；EMEA品牌以法國為主要成長動能，另外東南歐及中東客戶持續開發經銷機會，未來也將導入新品提升滲透率；台灣藉由在歐、美、日市場成功經驗逐漸提升醫生使用意願，近期已打入新醫院通路，未來並將導入自費新品，預期可持續掠奪國際大廠市場市占。

權證券商建議，看好聯合後市股價表現的投資人，建議利用價外10%以內、可操作天期100天以上的商品介入。

（國泰證券提供）

