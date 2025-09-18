全民權證／台達電 兩檔有戲

台達電（2308）8月營收為478.6億元，月增5.4%、年增26.7%。其中，四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件52%、基礎設施34%、自動化9%、交通5%。

由於AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，而台達電AI伺服器電源解決方案市占率60%以上，為主要受惠者；備用電源產品含UPS、BBU等，其中，BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，可供應的品項有機會增加；水冷散熱產品方面，有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar，目前出貨以系統類的Sidecar為主，預期2025年營收比重提升至6%，市場估今年每股純益（EPS）24.7元。

看好台達電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。

（中國信託證券提供）

