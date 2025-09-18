全民權證／台達電 兩檔有戲
台達電（2308）8月營收為478.6億元，月增5.4%、年增26.7%。其中，四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件52%、基礎設施34%、自動化9%、交通5%。
由於AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，而台達電AI伺服器電源解決方案市占率60%以上，為主要受惠者；備用電源產品含UPS、BBU等，其中，BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，可供應的品項有機會增加；水冷散熱產品方面，有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar，目前出貨以系統類的Sidecar為主，預期2025年營收比重提升至6%，市場估今年每股純益（EPS）24.7元。
看好台達電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。
（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言