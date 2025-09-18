全民權證／創意 挑價內外10%

創意（3443）CSP專案逐步出貨成為營收新動能來源。法人表示，創意今年第3季展望營收季增雙位數百分比，其中NRE收入預計季減雙位數百分比，Turnkey收入預計季增雙位數百分比，投資評等為「逢低買進」。

法人分析，2025年創意將有四個N3與一個N5專案出貨，其中加密貨幣相關比重已降至三成以下，CSP專案則有望提升至25%以上，反映客戶結構質變。法人認為，2026年CSP主要大客戶專案量產，將驅動營收持續成長，並延續至2027年，中長期表現可期。

權證發行商建議，看好創意後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。