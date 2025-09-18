國巨、威剛 權證選逾四個月

國巨*（2327）、威剛（3260）各具營運題材，近日量價變化較大，投資人也善用其相關認購權證操作，以槓桿操作介入，因盤勢震盪幅度較大，權證發行商表示，可挑價外15%至價平且存續天期在120天以上的權證，短線操作卻不宜追高。

國巨9月收購IC設計廠茂達，總價金約48.8億元。茂達營運穩健，財務結構健全，且現金股利配發率長年維持在80~90%，現金殖利率普遍有4~6%，是資本市場優等生，國巨買足28.5%，相當於國巨可以從業外認列茂達的轉投資收益約2.5億元。

國巨今年第3季特殊品的訂單出貨比仍大於1，在產能利用率部分，特殊品的產能利用率將從80%提升至85%，一般品則維持70%。法人估，國巨第3季營收將有低個位數的成長，毛利率、營益率也會有所改善。

威剛80~90%產品和NB／PC相關，因此和PC／NB的景氣連動較高，也有擴展電競／伺服器／工控等領域產品。威剛規劃在三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線毛利表現高於現有消費性業務。

雖然今年第3季營收可能因客戶拉貨動能較弱，但由於整體價格趨勢向上，今年下半年獲利能力將有所提升。威剛訂單來源主要來自於通路商，OEM訂單會有遞延效應，2024年零售和OEM占營收比重分別為35%和65%，由於今年第2季報價已大幅上漲，因此預期未來一季，記憶體平均價格會溫和上揚。