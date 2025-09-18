昇陽半、台特化 權證四檔靚

AI在美系四大CSP上調資本支出，未來需求持續看好下，昇陽半導體（8028）、台特化（4772）等供應鏈接下來營運前景也備受市場期待，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

昇陽半導體第2季營收10.4億元、季減3.5%，出貨量季增9.1%，受到匯率貶值的影響（其90%為美元計價），毛利率32%，較前季減少。營業外匯損9,088萬元，稅後純益9,951萬元，季減56.9%、年減3.7%，每股純益（EPS）0.58元。

昇陽半導體為少數積極配合台積電擴產的廠商，將直接受惠，提早於今年中達到80萬片月產能，年底月產能上修到85萬片，市場看好第3季營收將回升。

再生晶圓近期需求增加，以2奈米為例，相關產值約為28奈米的五倍上下，加上台積電目前月需求約130萬片，且海外大幅擴廠，昇陽半導體也追加資本支出，2025年月產能將自原訂的80萬片提升至85萬片，2026年月產能提升至120萬片規模。

台特化的矽乙烷在先進邏輯製程的市占率為全球第一，需求具備等比級數成長潛力，併購帶動營收獲利加速成長。第2季營收2.6億元，季增19.6%、年增39.9%，毛利率58.3%，表現優於市場預期，主因為稼動率提升，以及自製矽乙烷比例提高，EPS為0.79元。

受惠主要客戶擴大先進製程產能，2奈米於今年下半年量產，台特化矽乙烷產線已完成去瓶頸化，年產能由26.4噸擴張至30噸，預估2026年稼動率達70%。

看好昇陽半、台特化投資機會，可買進價內外5%以內、有效天期120天以上的權證。