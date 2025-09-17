期交所調高 群聯與小型群聯期貨契約所有月份保證金

臺灣期貨交易所於9月18日調高群聯期貨契約(NWF)、小型群聯期貨契約(QNF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，這次調高是因群聯（8299）經櫃檯買賣中心於9月16日公布為處置有價證券(處置期間為2025年9月17日至10月1日)，期交所依規定調高群聯期貨契約(NWF)、小型群聯期貨契約(QNF)所有月份保證金適用比例，自2025年9月18日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年10月1日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。