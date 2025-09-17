期元大S&P原油反1、期元大S&P日圓正2將反分割 10月8日融券最後回補

臺灣證券交易所表示，由元大投信經理的期元大S&P原油反1（00673R）與期元大S&P日圓正2（00706L）反分割將於10月8日進行信用交易最後回補，並自10月15日起至10月21日停止在市場買賣。

同時自10月17日起至10月21日停止受益人名簿記載變更，並將以10月22日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

因應反分割作業，元大投信已經於7月24日受益人大會通過該2檔ETF進行反分割，並於9月11日向證交所申請辦理反分割作業。

證交所表示，2檔ETF反分割比率均為0.25，即反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數=1：4，投資人原如持有4個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。

觀察期元大S&P原油反1的17日市價下跌1.35％至6.56元、最新淨值為6.54元；期元大S&P日圓正2市價則小漲0.34％收5.97元、最新淨值為5.98元。不過兩檔ETF在油價平穩走升、日圓貶值等長期趨勢下，市價與淨值均處於長期下滑趨勢。