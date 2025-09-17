9月電子期金融期齊跌

全球金融市場今（17）日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，投資人屏息等待。此外，Meta的AR眼鏡將上市、國防展將揭幕，豐富話題性也牽動股市震盪。當市場多空研判不易時，可運用相關標的權證試水溫，有機會以小博大，但宜嚴控投入資金比重。

2025-09-17 00:57