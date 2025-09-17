9月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌191.39點，收25438.25點。9月電子期收1477.75點，下跌13.35點，正價差0.05點；9月金融期收2193點，下跌12.4點，逆價差3.19點。
9月電子期以1477.75點作收，下跌13.35點，成交214口。10月電子期以1480.5點作收，下跌12.95點，成交675口。
電子現貨以1477.7點作收，下跌13.67點；9月電子期貨與現貨相較，正價差0.05點。
9月金融期以2193點作收，下跌12.4點，成交128口。10月金融期以2193.40點作收，下跌12.4點，成交228口。
金融現貨以2196.19點作收，下跌13.18點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差3.19點。實際收盤價以期交所公告為準。
