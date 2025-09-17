權民搶百萬起跑 三亮點

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

經濟日報第16屆「權民搶百萬」昨（16）日鳴槍起跑，宣告實體投資競賽、各項教育推廣等活動陸續上場；本屆活動有「AI新幫手、新舊朋友一起來、東京看WBC」等三大特色亮點，將為台灣權證市場導入新動能。

經濟日報社長劉永平於啟動記者會致詞時指出，本屆「權民搶百萬」活動具三大亮點，首先是「AI新幫手」，活動官網首頁導入經濟日報Chatbot（聊天機器人），等於為投資人準備一個「24小時不下班的小老師」，隨時可以問問題、邊聊邊學。第二個亮點是「新舊朋友一起來」。本屆活動新增「分享創富」和「迎新創富獎」，除鼓勵參賽者推薦親友前來報名，擴散交易競賽參與人數外，也鼓勵過去二屆沒來報名的投資人，重新加入權證交易競賽，再度活絡市場量能。

第三個亮點為「東京看WBC」。本屆「月滿額獎」每月抽出四張日本東京來回機票，送投資人去東京看WBC經典賽，為中華隊加油。另外還有百貨公司禮券、五星級酒店自助餐券和溫泉酒店住宿券等，獎項總額超過360萬元。

昨日親臨啟動記者會的來賓，除金管會主委彭金隆外，還包括臺灣證券交易所董事長林修銘、櫃買中心總經理陳麗卿、集保結算所董事長林丙輝、及券商公會理事長陳俊宏。

