彭金隆：推進權證市場活絡 投資人權益與券商經營環境並重

去年上市櫃權證發行檔數已破7.4萬檔，創歷史新高，顯見權證市場熱絡。金管會主委彭金隆昨（16）日指出，如何讓投資人了解權證商品特性，促進市場活絡，一直是權證商品發展的重要課題，金管會將兼顧保護投資人權益，創造對券商更有利的經營環境。

彭金隆昨日出席經濟日報舉辦的「第16屆權民搶百萬 權證智勝 百萬創富」啟動記者會，他表示，屆數愈多代表活動愈有意義，亦受社會肯定，感謝主辦、協辦單位及八家主要券商持續投入、推廣台灣權證市場發展。

彭金隆指出，台灣權證商品自1997開始至今已歷時逾20年，如何讓投資人了解商品特性，提升券商造市品質，及推廣權證商品，讓市場更加活絡、市場規模擴大，一直是權證商品發展的重要課題。

在金管會多年協力宣導下，去年上市櫃權證發行檔數已突破7.4萬檔，創歷史新高，也已連四年發行超過5萬檔，相較於2010年舉辦時，發行檔數僅1.2萬檔左右，已有大幅成長。

今年國際金融情勢不確定性高，彭金隆說，即使如此，截至今年8月底，我國權證市場發行檔數仍達到4.4萬餘檔，顯見台灣權證商品受到市場重視，權民搶百萬活動規劃的交易競賽、獎勵與抽獎活動，鼓勵既有投資人更積極參與權證交易，亦同時藉由平面與網路媒體宣導，兼顧交易投資人及推廣商品目的，扮演推動權證市場持續邁進的角色。

為奠定權證市場發展基礎，彭金隆表示，主管機關關注如何兼顧保護投資人權益，及建構對券商更有利經營環境，為達到擴大權證市場規模目的，金管會過去一直聆聽市場各方意見，協助從政策上改善，例如最近透過「金融行動法規創新平台」專家學者意見，開放權證提前下市機制，藉以保護投資人權益，並促進權證市場資源配置效益。

此外，金管會於2023年11月與財政部推動修正《證券交易稅條例》，將權證避險股票交易稅率自千分之3降至千分之1，也大幅降低發行券商的避險成本。