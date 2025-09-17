期貨商論壇／黃金期 短線操作
聯準會即將進入降息階段，期貨法人表示，美國、中國的經濟基本面並不理想，烏俄的地緣政治風險有愈演愈烈跡象。先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融商品，台灣期交所有推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。
市場預期聯準會（Fed）即將進入降息周期，考量貨幣的不確定性拉高，投資人持續增加持有傳統的實體貨幣-黃金。黃金於15日現貨價上漲1.1%，報每盎司3,680.80美元，12月到期的黃金期貨則是上漲0.8%，同創歷史新高，報每盎司3,719美元。金價已上漲 1.6%，多頭仍在延續。
芝加哥交易所FedWatch工具顯示，市場幾乎篤定Fed本周將降息1碼，然而降息1碼已充分反映到市場，因此投資人將本周聯準會的焦點放在年底前仍會降息的次數。普遍預期聯準會12月將再降息1碼，2026年預估再降息兩次，終端利率可望落至3.5%。
根據法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第194期報導指出，貴金屬與礦業股成為資金避風港，法巴將黃金12個月目標價由3,500美元上修至4,000美元，白銀則由45美元調升至50美元。
除直接持有黃金外，自今年4月股市觸底以來，美國金屬與礦業類股累計漲幅達66%，投資人亦可將目光放在與黃金相關的礦業。
（永豐期貨提供）
