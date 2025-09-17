全民權證／英業達 押價內外15%

英業達（2356）美系客戶與中系客戶的資本支出仍然呈現穩健成長趨勢，HGX與傳統伺服器的需求無虞；第3季新台幣貶值將會為公司毛利帶來一些順風；除此之外，下半年HGX出貨將逐季成長；第3季傳統伺服器優於預期的需求；下半年因受到提前拉貨影響而較為平淡的NB出貨皆會挹注營收。

美系客戶在ASIC投入持續成長，近期再次上修上游的投片量將受惠需求提升；但是GPU機櫃進度落後仍然拖累市場情緒，英業達已經著手加大墨西哥廠房的電力基礎設施與設備投資，且GB300於今年下半年開始出貨，GPU專案已經開始萌芽並靜待發酵。

看好英業達後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證進行布局。（中國信託證券提供，記者廖賢龍整理）

