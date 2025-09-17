快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

全民權證／英業達 押價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

英業達（2356）美系客戶與中系客戶的資本支出仍然呈現穩健成長趨勢，HGX與傳統伺服器的需求無虞；第3季新台幣貶值將會為公司毛利帶來一些順風；除此之外，下半年HGX出貨將逐季成長；第3季傳統伺服器優於預期的需求；下半年因受到提前拉貨影響而較為平淡的NB出貨皆會挹注營收。

美系客戶在ASIC投入持續成長，近期再次上修上游的投片量將受惠需求提升；但是GPU機櫃進度落後仍然拖累市場情緒，英業達已經著手加大墨西哥廠房的電力基礎設施與設備投資，且GB300於今年下半年開始出貨，GPU專案已經開始萌芽並靜待發酵。

看好英業達後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證進行布局。（中國信託證券提供，記者廖賢龍整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

英業達 伺服器

延伸閱讀

公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

主動式ETF權證 有影

聯發科、創意 權證押長天期

全民權證／儒鴻 二檔活跳跳

相關新聞

權民搶百萬 掀全民運動浪潮

台灣權證市場發展迄今已經逾20年，期間隨著政府政策的大力支持、主管機關優化法規、發行商造市愈趨完善，及投資大眾積極參與。

彭金隆：推進權證市場活絡 投資人權益與券商經營環境並重

去年上市櫃權證發行檔數已破7.4萬檔，創歷史新高，顯見權證市場熱絡。金管會主委彭金隆昨（16）日指出，如何讓投資人了解權...

權民搶百萬起跑 三亮點

經濟日報第16屆「權民搶百萬」昨（16）日鳴槍起跑，宣告實體投資競賽、各項教育推廣等活動陸續上場；本屆活動有「AI新幫手...

期貨鑽石獎 19家出線

期交所今年持續辦理「第11屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（16）日出爐，共19家機構獲獎，總計將頒發25個獎座，主要為鼓勵...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會即將進入降息階段，期貨法人表示，美國、中國的經濟基本面並不理想，烏俄的地緣政治風險有愈演愈烈跡象。先前如持有黃金的...

大立光、玉晶光 認購亮

全球金融市場今（17）日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，投資人屏息等待。此外，Meta的AR眼鏡將上市、國防展將揭幕，豐富話題性也牽動股市震盪。當市場多空研判不易時，可運用相關標的權證試水溫，有機會以小博大，但宜嚴控投入資金比重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。