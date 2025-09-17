快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

漢翔、長榮航太 四檔俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
漢翔。聯合報系資料照
漢翔。聯合報系資料照

台北國際航太暨國防工業展覽會9月18至20日登場，股價已經熱身過的軍工股在盤整過後，仍有望搭此題材躍進，但宜以基本面為評估，漢翔（2634）、長榮航太（2645）股價有回溫跡象，可以布局相關權證試水溫。

漢翔2026年高教機交付結束，高教機維運貢獻年均30億元且毛利率較生產高。此外，軍用商規無人機2026至2027年725億元標案漢翔將投標至少一款，且將與其他軍用商規投標廠商合作量產無人機，由漢翔負責機體生產與組裝業務。

漢翔民用業務持續取得GE多項長約與承製更高難度熱鍛組合件與複合材料，訂單能見度明朗。

此外，漢翔為國內少數無人機大量產製能力廠商，今年底將推出反無人機系統，未來各大關鍵基礎設施均需配置。法人估漢翔2026營收年增率可望有雙位數成長。

長榮航太部分，8月營收14.7億元，月增0.9%，年增4.7%，低於市場預期，主因無人機專案營收認列時點影響。預估第3季、第4季營收季增3%與季減3%。

展望 2025及2026年營運，長榮航太維修價格調漲因應飛機維修棚廠產能不足，且持續招工從一班制提升至二班制。

帶動維修業務營收成長；業外轉投資子公司長翼，引擎維修損失預估有望於今年認列完畢，且2026至2027年GE擴大MRO量能與第三方合作比例；2027年空巴機體訂單及軍用商規無人機預算挹注。

此外，健身器材、電動工具為本業的力山搶攻無人機動力系統業務，無人機動力系統已送樣美國、歐洲、日本、印度等廠商；同時與整機廠長榮航太等將擴大合作。

權證發行商建議，看好漢翔、長榮航太後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

漢翔 長榮航 無人機

延伸閱讀

俄無人機突襲侵擾 波蘭批准北約部隊入境駐紮

台灣無人機廠未列美供應商名單 專家籲從歐洲突破

澤倫斯基籲北約強硬回應無人機越界 防俄得寸進尺

台灣目標提高無人機生產規模 專家：關稅恐成阻礙

相關新聞

權民搶百萬 掀全民運動浪潮

台灣權證市場發展迄今已經逾20年，期間隨著政府政策的大力支持、主管機關優化法規、發行商造市愈趨完善，及投資大眾積極參與。

彭金隆：推進權證市場活絡 投資人權益與券商經營環境並重

去年上市櫃權證發行檔數已破7.4萬檔，創歷史新高，顯見權證市場熱絡。金管會主委彭金隆昨（16）日指出，如何讓投資人了解權...

權民搶百萬起跑 三亮點

經濟日報第16屆「權民搶百萬」昨（16）日鳴槍起跑，宣告實體投資競賽、各項教育推廣等活動陸續上場；本屆活動有「AI新幫手...

期貨鑽石獎 19家出線

期交所今年持續辦理「第11屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（16）日出爐，共19家機構獲獎，總計將頒發25個獎座，主要為鼓勵...

期貨商論壇／黃金期 短線操作

聯準會即將進入降息階段，期貨法人表示，美國、中國的經濟基本面並不理想，烏俄的地緣政治風險有愈演愈烈跡象。先前如持有黃金的...

大立光、玉晶光 認購亮

全球金融市場今（17）日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，投資人屏息等待。此外，Meta的AR眼鏡將上市、國防展將揭幕，豐富話題性也牽動股市震盪。當市場多空研判不易時，可運用相關標的權證試水溫，有機會以小博大，但宜嚴控投入資金比重。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。