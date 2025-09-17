中光電有戲 挑逾180天

護國神山台積電挑填息帶動多頭氣盛，台股加權指數昨（16）日突破25,600點，再次改寫歷史新點。發行券商指出，看好國防族群後續表現的投資人可以留意中光電（5371）的相關權證布局機會。

法人看好，中光電將成為台灣無人機出貨第一大廠，中光電無人機占第1季營收約1%，第2季占整體營收約7%，季成長率71%。中光電智能機器人今年無人機產品出貨量將超過3,000台，躍居台灣無人機出貨第一大廠。無人機在非台灣市場方面，目前主要為美國商用市場，並延至建築設備檢測用途。

中光電近來不斷提升產品創新開發與製程技術競爭優勢，近年來產業規模持續擴大，除了數位投影機、背光模組產品外，並將創新技術延伸至醫療用顯示器、觸控產品以及提供顯像系統整合及產品開發服務等。

在新機種量產帶動下，中光電第3季電視應用出貨量預期將倍數成長；液晶顯示器產品在越南廠良率及產能持續穩定提升，出貨量可望季增30%至40%；筆電應用產品仍受關稅政策變動影響，第3季出貨量預估較第2季微幅成長；節能產品第3季出貨量可望較第2季成長率達兩成，2025年整體出貨量則可望成長一成左右。

隨著後續關稅逐漸明朗化，中光電將持續關注國際市場變化，靈活調整生產與出貨策略，以維持整體營運動能與市場競爭力。

權證發行商建議，看好中光電可買進價內外15%以內、距到期日180天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。