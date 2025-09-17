全民權證／中美晶 兩檔動能強
中美晶（5483）股價大漲，昨（16）日盤中一度觸及漲停價119元，表現亮眼，三大法人也全數由賣轉買，看好股價有望挑戰年線。
法人指出，中美晶進行轉型策略，包括再生能源製造、整合製造與服務、提供完整能源轉型全方位解決方案。截至2025年6月，子公司續興與艾涅爾已簽約訂單超過180億度電，成為台灣主要的綠電供應商之一。由於台灣相較東南亞國家及大陸有稅率優勢，且美國電池產能較低，有進口需求，因此，太陽能產品展望佳，中美晶積極開發美國太陽能新客戶，且已通過客戶驗證，預期第4季投產。
看好中美晶後市股價表現的投資人，可買價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與偏多行情。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言