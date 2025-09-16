證交所通過兩項修正案 強化市場機制並優化公司轉板流程

臺灣證券交易所16日於第22屆第5次董事會上，審議並通過兩項修正案，旨在強化市場監管機制、優化上市公司退場與轉板流程，以提升市場效率與投資人權益。

證交所表示，第一案為修正「營業細則」，完善上市公司票據債務爭議的退票處置機制，此修正案同時適用於第一上市公司、創新板上市公司及創新板第一上市公司。

證交所指出，為避免上市公司因票據債務爭議，且就票據原因法律關係已提起訴訟或提付仲裁時，因無法及時完成恢復交易程序而面臨停止買賣的處置，證交所本次修正「營業細則」。根據修正內容，若上市公司自變更交易方法次一營業日起3個月內，能檢附法院關於退票票據的「定暫時狀態假處分」裁定、強制執行程序完成證明，以及提起訴訟或仲裁的相關證明文件，經證交所同意者，得豁免適用停止買賣規定。

同時，為衡酌司法審理程序期程及保障市場秩序，修正案亦增訂，若適用上述但書規定的上市公司，在變更交易方法次一營業日起3年內未能完成補正程序，證交所將停止其上市有價證券之買賣。此外，亦增訂上市公司取得確認票據無效、無清償義務之法院判決或仲裁判斷，或實際清償票款者，可視為得恢復交易方法之事由。

另一方面，證交所為配合櫃買中心開放「市轉櫃」（由上市轉為上櫃）及主管機關開放ETF因應特殊市況可申請暫停交易的機制，此次亦修正了相關的營業細則條文及認購（售）權證上市審查準則；第二案有3項重點：優化公司轉板流程、明確市轉櫃標的權證處理、規範ETF暫停交易公告。

證交所表示，考量企業掛牌後基於自身發展及板塊定位選擇轉換板塊的自主性，並權衡合理的轉板年限，修正一般板與創新板公司「自上市掛牌日起屆滿一年後，股票已在櫃買中心上櫃」為終止上市的事由。

此外，明定若標的證券發行公司進行市轉櫃，其認購（售）權證將在本公司繼續買賣至最後交易日止，以及要求權證發行人應在發行計畫及上市公告中，載明所發行權證之標的證券若發生暫停交易等情事時的處理方式。

證交所指出，這兩項修正案的通過，象徵在維護市場秩序、提升監管效率以及支持市場多元發展方面邁出了重要一步，預期對市場參與者將帶來正面影響。