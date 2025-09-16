快訊

台指期 多方架構未變

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（15）日指數同步回檔修正，現貨指數跌117點，收25,357點；台指期則跌105點至25,353點，逆價差達4.16點。期貨分析師提醒，指數震盪拉回時可分批布局多單，並嚴設停損因應短線波動。

台指期昨日走勢震盪偏弱，盤中多空交錯，各類股漲跌互見，其中PCB族群出現回落整理。終場指數下跌105點，以帶有上下影線的黑K棒收盤。技術面觀察，指數盤中一度回測5日均線，但在買盤支撐下收斂跌幅，且下方均線持續向上發散，顯示多方架構仍未改變，短線震盪過後仍具備挑戰前高的機會。

籌碼面部分，三大法人賣超42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少944口至4,396口，其中外資淨空單增加338口至18,896口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,265口至1,370口。

選擇權未平倉量部分，9月大量區買權OI落在26,000點，賣權最大OI落在24,800點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在24,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.54下降至1.41。

永豐期貨指出，VIX指數上升1.02至20.41。外資台指期買權淨金額1.1億元 ; 賣權淨金額0.02億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期昨日漲多拉回休息，但仍穩守在各均線之上，多方格局未受影響，屬於短線過熱後的健康整理，整體多頭格局並未被破壞，只要沒有重大利空事件，難以直接出現系統性的大修正。

市場焦點轉向本周即將召開會議的多個主要央行，而市場也高度關注降息議題，美國聯準會的動作將直接影響亞洲資金流向，若降息啟動，理論上有利資金成本下降與股市估值支撐，科技與高成長族群會率先受惠，但同時要警惕的是，若降息背後反映的是經濟實質惡化，市場可能會先釋放利空情緒，再透過政策利多逐步消化，震盪會加劇。

實際上，市場往往在降息預期落地後短線上演「利多出盡」的賣壓，因此留意操作上不宜過度樂觀。

