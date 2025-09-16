快訊

期貨商論壇／黃金期 震盪走高

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。（路透）
近期國際黃金期貨市場表現強勁，金價屢屢創下歷史新高，主要受各種利多因素共同推動。期貨法人提醒，若今年利率中位數落在降息2碼，將可能引發盤勢大幅波動，在參與黃金期貨行情時，投資人仍須審慎評估潛在風險，建議保持資金與槓桿的彈性配置，並做好停損與資金控管。

期貨法人表示，美國就業動能正逐步放緩，使市場普遍預期聯準會在今年下半年可能降息3碼。在資金量能推動下，微型黃金期自8月低點起漲以來的漲幅已接近10%。

此外，美國總統川普的政治動向引發市場對聯準會獨立性的疑慮，進一步激發資金避險需求，並流入黃金、白銀等貴金屬資產，推升價格持續走揚。

加上地緣政治風險升溫也為金價提供強勁支撐，其中烏俄戰爭持續擴大，加劇全球政經的不確定性。川普甚至呼籲歐盟共同對俄國發動制裁以促成停戰，進一步引發市場對衝突升級的擔憂，強化黃金作為傳統避險工具的吸引力，並推升期貨市場的交易量與價格。

國際黃金期貨市場近期呈現持續走強的格局，短期內或於高檔震盪，惟今明兩年預計仍將保持高度波動。（統一期貨提供）

