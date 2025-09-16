期貨商論壇／道瓊期 靈活操作

聯準會（Fed）本周會議前，市場呈現觀望氣氛，投資人動作保守，靜待政策明確訊號出爐。期貨法人指出，市場預期Fed將於本周政策會議宣布降息25個基點，甚至不排除降息50個基點的可能，主席鮑爾談話及利率點陣圖將牽動未來政策路徑，可伺機利用道瓊期操作。

美國8月生產者物價（PPI）意外下滑，就業市場進一步降溫。勞動市場疲弱成為關注焦點，美元指數與美債殖利率同步走弱，推升黃金避險需求。

歐洲央行上周四再次維持利率不變，連續兩次會議按兵不動；同時，土耳其央行宣布降息，展現全球貨幣政策分歧。地緣政治方面，美國商務部長盧特尼克近日表示，美國有望與台灣、瑞士、印度達成貿易協議，南韓雖宣布達成協議，尚未正式簽署。

最新初領失業救濟金人數意外躍升至2021年10月以來的最高水準，以及早些時候美國勞工統計局下調就業增長，證實勞動力市場正在放緩。經濟學者指出，雖然通膨壓力升溫，但失業申請暴增及BLS下修就業數據，證明就業市場走軟，為降息鋪路。短線資金持續流向美債、黃金等避險資產，長線美國科技及AI產業則受市場看好。（凱基期貨提供）