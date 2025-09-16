全民權證／南亞科 選逾四個月
南亞科（2408）受惠基本面否極泰來，法人預期下半年可望轉虧為盈，激勵昨（15）日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，在台股漲多拉回之際仍逆勢走揚強勢表態，成為昨日盤面亮點。
法人指出，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，在供應商減少DDR4生產下，庫存持續下降，帶動DRAM合約價不斷上揚。南亞科由於DDR4產品比重已高占50%，成為新趨勢下的最大受惠者。
由於南亞科在報價上揚、產能滿載的挹注下，隨平均銷售單價提升，法人預期下半年營運有望轉虧為盈。權證發行商建議，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言