全民權證／京元電 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者崔馨方整理

京元電子（2449）釋出正向的第3季展望。法人指出，京元電第3季受惠於大客戶AI產品世代轉換後的測試需求放量，以及CSP業者ASIC新品帶動測試需求，通訊產品則因旗艦機出貨暢旺挹注營收。

在成本面，京元電於第2季新增的產能有助平衡匯率變動與電費、人力成本的壓力。法人預估，第3季營收可達90.3億元，季增8.1%、年增28.4%；毛利率維持35.4%，營業利益達23.2億元，季增6.7%、年增31.4%。展望後市，隨著AI及ASIC新品發酵，營運動能有望延續。

權證發行商建議，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%至價內10%、有效天期200天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

