全民權證／漢翔 挑價內外20%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

漢翔（2634）明年國防營收具有基本盤，且新五型無人機標案預期明年規模約135.8億元，漢翔作為組裝廠有望受惠。

國防部8月公布五款無人機徵求廠商，第一輪標案中，漢翔已經參與協助國內企業在生產製造方面；第二輪得標者也有跟漢翔洽談未來合作向國防部投標，此外也可能有產製相關合作；漢翔已經開發出無人機反制系統，目前正在進行認證，也配合客戶進行客製化服務，9月將在國防展展出。

漢翔今年5月取得台電鳳林花蓮靜態同步補償器新建工程，今年下半年可開始貢獻營收。

權證發行商建議，可買進價內外20%、距到期日150天以上的認購權證入手。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

