快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

台達電、雙鴻 四檔聚光

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股近來高檔震盪，盤面題材以「升規受惠股」最受投資人矚目，如電供大廠台達電（2308）在HVDC新規格題材的發酵下，近來股價強勢走揚；雙鴻（3324）則在AI液冷商機大爆發的催動下，昨（15）日股價攀波段高，表現均相當亮眼。

隨AI已躍居投資市場的主旋律，關注度極高，連產業變化也成為投資人矚目的焦點。如AI升規趨勢中，包括電源供應器、散熱、PCB、記憶體等零組件的升規變化，均引爆市場熱議，特別是電供與散熱，更是買盤競逐的焦點。

事實上，由於AI的算力革命方興未艾，效能的躍進正以前所未有的速度推高電源與散熱的需求。如輝達伺服器機櫃電壓，從一般常見的54V DC一口氣拉高到800V DC的高壓直流電，HVDC將引爆一場資料中心的節能革命。

根據廠商試驗，以一座具有規模的資料中心為例，倘若將電網通過變壓器整流為800V高壓直流電，直接餵入伺服器，除降低功率轉換，每年更可節省超過4,300萬度電，大大的降低電費與散熱成本。

散熱方面，目前供應鏈的 GB300液冷產品已開始拉貨，雙鴻6月已小量出貨相關產品，預估放量時間將落在第4季。受惠 AI伺服器大量採用液冷， 預期雙鴻全年伺服器液冷營收將超過三成，超越氣冷成為貢獻最大的主力產品。

權證發行商建議，可挑選相關價內外10%以內、剩餘天數超過五個月以上認購權證進行布局。

AI 伺服器

延伸閱讀

AI 算力革命引爆供應鏈升規需求 法人點名這二檔出線

大摩：雙鴻第3季營收估成長雙位數

台股降溫！輝達「冷革命3.0」添暖 雙鴻領散熱族群續漲

輝達「冷革命3.0」水冷板、均熱片躍居戰略物資 雙鴻、奇鋐等搶商機

相關新聞

台指期 多方架構未變

股期雙市昨（15）日指數同步回檔修正，現貨指數跌117點，收25,357點；台指期則跌105點至25,353點，逆價差達...

期貨商論壇／道瓊期 靈活操作

聯準會（Fed）本周會議前，市場呈現觀望氣氛，投資人動作保守，靜待政策明確訊號出爐。期貨法人指出，市場預期Fed將於本周...

期貨商論壇／黃金期 震盪走高

近期國際黃金期貨市場表現強勁，金價屢屢創下歷史新高，主要受各種利多因素共同推動。期貨法人提醒，若今年利率中位數落在降息2...

台積電、聯發科 押寶80天

台積電（2330）、聯發科（2454）分別為台灣半導體產業龍頭與IC設計翹楚。台積電持續受惠於AI、高效能運算與先進製程...

台達電、雙鴻 四檔聚光

台股近來高檔震盪，盤面題材以「升規受惠股」最受投資人矚目，如電供大廠台達電（2308）在HVDC新規格題材的發酵下，近來...

全民權證／京元電 兩檔活跳跳

京元電子（2449）釋出正向的第3季展望。法人指出，京元電第3季受惠於大客戶AI產品世代轉換後的測試需求放量，以及CSP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。