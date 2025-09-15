台指期夜盤由黑翻紅 高檔守穩25,300點、力抗空頭

台指期夜盤15日以25,371點開高，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間8點半，台指期夜盤報25,374點、漲27點、漲幅0.1%；盤初空頭賣壓出籠、最低達25,284點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至25,389點，高低點落差達105點，整體力守於平盤之上，暫時守穩25,300點。

由技術面觀察，日K暫由紅翻黑，均線呈現多頭排列，5日線與10日線持續上揚，顯示短期趨勢仍偏強；KD指標仍維持高檔頓化，建議留意短線過熱疑慮，但多方動能尚未完全消退。MACD柱狀體則持續翻紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期目前仍暫時穩守在各均線之上，多方格局未受影響，屬於短線過熱後的健康整理，整體多頭格局並未被破壞，只要沒有重大利空事件，難以直接出現系統性的大修正。

市場焦點轉向本周即將召開會議的多個主要央行，而市場也高度關注降息議題，美國聯準會的動作將直接影響亞洲資金流向，若降息啟動，理論上有利資金成本下降與股市估值支撐，科技與高成長族群會率先受惠，但同時要警惕的是，若降息背後反映的是經濟實質惡化，市場可能先釋放利空情緒，再透過政策利多逐步消化，震盪會加劇。實際上，市場往往在降息預期落地後短線上演「利多出盡」的賣壓，因此留意操作上不宜過度樂觀。