9月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌117.48點，收25357.16點。9月電子期收1469.6點，下跌6.15點，逆價差0.21點；9月金融期收2207點，下跌6點，無價差。
9月電子期以1469.6點作收，下跌6.15點，成交622口。10月電子期以1469.6點作收，下跌7.25點，成交66口。
電子現貨以1469.81點作收，下跌7.52點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差0.21點。
9月金融期以2207點作收，下跌6點，成交299口。10月金融期以2213點作收，下跌0.8點，成交57口。
金融現貨以2207點作收，下跌4.12點；9月金融期貨與現貨相較，無價差。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言