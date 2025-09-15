快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

9月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北15日電

台北股市今天下跌117.48點，收25357.16點。9月電子期收1469.6點，下跌6.15點，逆價差0.21點；9月金融期收2207點，下跌6點，無價差。

9月電子期以1469.6點作收，下跌6.15點，成交622口。10月電子期以1469.6點作收，下跌7.25點，成交66口。

電子現貨以1469.81點作收，下跌7.52點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差0.21點。

9月金融期以2207點作收，下跌6點，成交299口。10月金融期以2213點作收，下跌0.8點，成交57口。

金融現貨以2207點作收，下跌4.12點；9月金融期貨與現貨相較，無價差。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

台南水道博物館河津櫻9月開花 研判受氣候影響

9月電子期金融期齊漲

9月電子期漲 金融期跌

9月電子期金融期齊漲

相關新聞

主動式ETF權證 有影

主動式ETF持續發燒，為提供投資人更多元化投資商品，金管會近日預告修正「發行人發行認購（售）權證處理準則」第8條，新增納...

欣興、智易 認購火紅

欣興（3037）與智易（3596）受惠於產品規格升級及新產品產能開出，對未來營運都具有成長推動力，受到法人買盤持續青睞。...

光寶科、台達電 四檔夯

光寶科（2301）與台達電（2308）受惠於AI相關產品需求電源大增，近兩年主要成長動能仍將以伺服器相關為主，尤其當產品...

晶心科、華星光 有題材

台股近期高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中晶心科（6533）、華星光（4979）上周五（12日）表現亮...

全民權證／友達 瞄準逾90天

友達（2409）下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能將成為營收與獲利重要推力。

全民權證／華碩 二檔活力旺

華碩（2357）第3季在GB200伺服器出貨攀升下，營收將再創高。今年受惠於RTX 50新系列顯卡帶動電競需求大增，AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。