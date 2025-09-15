9月台股期指跌105點
台北股市今天終場跌117.48點，收25357.16點。9月台指期以25353點作收，下跌105點，與現貨相較，逆價差4.16點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，9月期貨25458點、10月期貨25469點。
台股今天終場跌117.48點，收25357.16點，成交金額新台幣3974.48億元。
9月台指期貨以25353點作收，跌105點，成交6萬983口；10月期貨以25361點作收，跌108點，成交1萬1906口。實際收盤價格以期交所公告為準。
