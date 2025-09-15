台指期休息 終場收25,353點、小跌百點 守五日線

市場靜待聯準會本周利率決策，台指期15日早盤以25,404點開出，終場收在25,353點，下跌105點，跌幅0.41%，拉回整理，但仍力守五日線。

另外，台積電期收1,255元，下跌5元，電子期下跌0.42%，中型100期貨下跌0.44%。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC），將於17日至18日召開會議，預計降息1碼（即0.25個百分點）至4%至4.25%，留意主席鮑爾談話內容以及利率點陣圖、經濟預估摘要（SEP）對未來經濟、就業、利率、通貨膨脹的預估。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨多單減少1,492口至5,340口，其中外資淨空單增加2,241口至18,558口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加6,121口至4,635口。

法人表示，眾利多因素有望帶動指數震盪盤堅；惟中國大陸對美國展開反傾銷及反歧視調查、台指期外資淨空單增加且本周期貨結算，略影響投資人情緒。