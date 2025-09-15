快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

台指期休息 終場收25,353點、小跌百點 守五日線

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

市場靜待聯準會本周利率決策，台指期15日早盤以25,404點開出，終場收在25,353點，下跌105點，跌幅0.41%，拉回整理，但仍力守五日線。

另外，台積電期收1,255元，下跌5元，電子期下跌0.42%，中型100期貨下跌0.44%。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC），將於17日至18日召開會議，預計降息1碼（即0.25個百分點）至4%至4.25%，留意主席鮑爾談話內容以及利率點陣圖、經濟預估摘要（SEP）對未來經濟、就業、利率、通貨膨脹的預估。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨多單減少1,492口至5,340口，其中外資淨空單增加2,241口至18,558口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加6,121口至4,635口。

法人表示，眾利多因素有望帶動指數震盪盤堅；惟中國大陸對美國展開反傾銷及反歧視調查、台指期外資淨空單增加且本周期貨結算，略影響投資人情緒。

延伸閱讀

超級央行周 台股推演三劇本…Fed利率決議內容將是多空關鍵

全球央行決策 關鍵48小時…經濟學家預期鮑爾維持中立語調

台指期 技術面樂觀

川普首席經濟顧問：聯準會須「完全」免於政治干擾

相關新聞

主動式ETF權證 有影

主動式ETF持續發燒，為提供投資人更多元化投資商品，金管會近日預告修正「發行人發行認購（售）權證處理準則」第8條，新增納...

欣興、智易 認購火紅

欣興（3037）與智易（3596）受惠於產品規格升級及新產品產能開出，對未來營運都具有成長推動力，受到法人買盤持續青睞。...

光寶科、台達電 四檔夯

光寶科（2301）與台達電（2308）受惠於AI相關產品需求電源大增，近兩年主要成長動能仍將以伺服器相關為主，尤其當產品...

晶心科、華星光 有題材

台股近期高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中晶心科（6533）、華星光（4979）上周五（12日）表現亮...

全民權證／友達 瞄準逾90天

友達（2409）下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能將成為營收與獲利重要推力。

全民權證／華碩 二檔活力旺

華碩（2357）第3季在GB200伺服器出貨攀升下，營收將再創高。今年受惠於RTX 50新系列顯卡帶動電競需求大增，AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。