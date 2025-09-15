主動式ETF權證 有影

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

主動式ETF持續發燒，為提供投資人更多元化投資商品，金管會近日預告修正「發行人發行認購（售）權證處理準則」第8條，新增納入主動式交易所交易基金得為發行人發行認購（售）權證之連結標的範圍，未來市場將有更多產品組合選擇。

據統計，截至上周五（12日）已有八檔主動式ETF掛牌上市，總規模近550億元，累計受益人數逼近30萬人，凸顯主動式ETF人氣夯。

根據現行規定，權證連結標的僅限於上市櫃股票或其組合、指數型ETF、期貨信託基金、境外ETF與台灣存托憑證、證交所或櫃買中心公告的指數、金管會指定的外國證券或指數，以及其他經核准的標的，並不包含去年下半年才開跑的主動式ETF。

隨著主動式ETF日益受關注，金管會也預告修正草案，多開放一個管道讓券商增加權證連結標的。金管會證期局指出，過去ETF連結標的已涵蓋指數型ETF，今年配合投信投顧法修正，主動式ETF已可在交易所掛牌，因此將其也納入權證連結範圍，讓業者可多一個操作管道，投資人也多了一條管道可參與主動式ETF的漲跌。

