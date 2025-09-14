快訊

晶心科、華星光 有題材

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近期高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中晶心科（6533）、華星光（4979）上周五（12日）表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

晶心科持續開發高階產品，新推出的AX66對標Arm Cortex-A76，預計今年年底推出的Cuzco則對標Arm Neoverse N3。公司持續擴大研發量能，相較於2020年以前每年僅推出二款CPU，晶心科現在每年都能推出六個以上的CPU，並在北美設立四個研發中心。

法人指出，隨著Arm將資源轉移至IC設計領域，晶心科客戶問案件數增加，尋求RISC-V架構作為備案。與大客戶Meta的合作仍然持續，由於目前相關產品量產數皆不高，主要營收來源仍是授權金，公司持續開發新北美一線客戶。

華星光與晶片大廠邁威爾（Marvell）合作甚久，邁威爾是華星光的大客戶，邁威爾在今年7月已宣布與台積電在3奈米以下先進製程展開全面合作，並且計劃採用台積電備受矚目的下一代矽光子技術，三方在光通訊領域均有往來，華星光2025年全力投入AI與資料中心的技術升級與產能擴張，並成功打入新的雲端服務供應商（CSP）客戶。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

