快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

光寶科、台達電 四檔夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

光寶科（2301）與台達電（2308）受惠於AI相關產品需求電源大增，近兩年主要成長動能仍將以伺服器相關為主，尤其當產品進入量產期，經濟規模將推升營運成長。

光寶科今年8月營收156億元，月增1.3%，年增29.8%，第3季營收達成率優於法人預期，主因BBU、雲端運算電源及衛星電源產品需求強勁，由於與AI相關營收占比持續提高，光寶科下半年營運將優於下半年。

光寶科第3季整體營收估季增高個位數。展望2026／27年，預期在AI伺服器PSU+BBU出貨加速，且伺服器電源集中化與HVDC高壓直流架構趨勢明確，電源內容價值顯著提升，展望正向。

光寶科AI伺服器業績具成長空間，主要受AI伺服器電源、BBU及液冷解決方案驅動。預期72kW power shelf在今年第4季開始出貨。電源櫃預計第4季進入生產，今年全年AI營收有機會隨著新一代AI產品放量而穩定成長。AI營收中，PSU仍占約80%，BBU約占10%至20%。BBU的出貨量將持續增加，主要應用於GPU伺服器。連結光寶科的相關權證包括光寶科群益52購04（031554）、光寶科中信52購01（030058）。

台達電8月營收479億元，月增5.42%、年增26.71%，主因AI伺服器電源與資料中心需求強勁，出貨持續加速。第3季、第4季營收估季增13%、1%。展望2025／2026年，台達電將受惠AI 服器帶動電源內容價值提升及液冷散熱放量，產品組合持續好轉，營收獲利展望正向。

台達電2026／2027年營收年增可逾20%，主因電源集中化趨勢明確，估2026年上半年CSP業者將導入Power rack架構，明年下半年客戶有望於Rubin及ASIC端小量導入HVDC高壓直流電源解決方案。台達電相關權證有台達電群益53購02（031329）、台達電元大54購09（033990）。

營收 光寶科 台達電

延伸閱讀

足球賽正酣之際…台北田徑場觀眾席燈具突冒火光 急關閉電源撲滅

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

AI電力即算力 台達電市值破2兆直逼聯發科

全民權證／台達電 挑價外15%

相關新聞

主動式ETF權證 有影

主動式ETF持續發燒，為提供投資人更多元化投資商品，金管會近日預告修正「發行人發行認購（售）權證處理準則」第8條，新增納...

欣興、智易 認購火紅

欣興（3037）與智易（3596）受惠於產品規格升級及新產品產能開出，對未來營運都具有成長推動力，受到法人買盤持續青睞。...

光寶科、台達電 四檔夯

光寶科（2301）與台達電（2308）受惠於AI相關產品需求電源大增，近兩年主要成長動能仍將以伺服器相關為主，尤其當產品...

晶心科、華星光 有題材

台股近期高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中晶心科（6533）、華星光（4979）上周五（12日）表現亮...

全民權證／友達 瞄準逾90天

友達（2409）下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能將成為營收與獲利重要推力。

全民權證／華碩 二檔活力旺

華碩（2357）第3季在GB200伺服器出貨攀升下，營收將再創高。今年受惠於RTX 50新系列顯卡帶動電競需求大增，AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。