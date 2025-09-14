快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

全民權證／玉晶光 選價外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

玉晶光（3406）在iPhone 17新機出貨下，帶動8月營收26.99億元，月增13.3%，年增2.2%，為兩年單月新高。第3季為旺季，且需求比第2季高很多，惟第4季要視新機上市後買氣而定。

由於潛望式鏡頭今年良率高， 隨今年6月客戶手機新機種拉貨 ，下半年訂單較去年同期更多。今年新產品技術有突破，訂單量也較去年多。第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。此外，AR／VR客戶持續開發高階產品，也有助於公司提升毛利率。

投資人可挑選價外15%附近的相關權證入手，利用槓桿操作擴大利潤，但宜先設好停損停利點。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 良率

延伸閱讀

iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

iPhone 17全系列與Air新機19日開賣 電信、電商大拚場搶食商機

吳怡霈2支金融股利爽領20萬！開心換 iPhone 17 零掙扎

相關新聞

主動式ETF權證 有影

主動式ETF持續發燒，為提供投資人更多元化投資商品，金管會近日預告修正「發行人發行認購（售）權證處理準則」第8條，新增納...

欣興、智易 認購火紅

欣興（3037）與智易（3596）受惠於產品規格升級及新產品產能開出，對未來營運都具有成長推動力，受到法人買盤持續青睞。...

光寶科、台達電 四檔夯

光寶科（2301）與台達電（2308）受惠於AI相關產品需求電源大增，近兩年主要成長動能仍將以伺服器相關為主，尤其當產品...

晶心科、華星光 有題材

台股近期高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中晶心科（6533）、華星光（4979）上周五（12日）表現亮...

全民權證／友達 瞄準逾90天

友達（2409）下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能將成為營收與獲利重要推力。

全民權證／華碩 二檔活力旺

華碩（2357）第3季在GB200伺服器出貨攀升下，營收將再創高。今年受惠於RTX 50新系列顯卡帶動電競需求大增，AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。