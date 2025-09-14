期貨商論壇／黃金期 價格向上

近期美國公布的經濟數據，CPI年增率2.9%，符合市場預期，非農就業人數下修91.1萬人，遠高於市場預估，失業率升至4.3%，創下四年來新高，顯示就業市場出現降溫跡象。

綜觀整體狀況，市場預計聯準會9月降息1碼的機率為93 9% ，降息2碼的機率來到6.1%，市場對聯準會降息的預期及市場避險需求提高，推升這波黃金價格強勢上漲。

從籌碼需求面來看，各國央行持續增加黃金儲備，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金目前持倉部位為977.9公噸，維持在近年來的高水位。

觀察CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至9月2日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位上升至24.9萬口，顯示黃金市場偏向多方。

黃金價格自8月下旬來沿著5日線上漲，隨8月CPI數據符合市場預期，加上就業數據疲軟，使美元持續走弱，後續黃金價格仍有機會持續創下歷史新高。

投資人除了可以透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人需求，並同步全球市場動態，是另一種投資黃金有利的方式。

提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）