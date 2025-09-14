快訊

台指期 技術面樂觀

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股上周五（12日）開高走高，終場指數上漲258點、漲幅1%、收在25,474點，再創歷史收盤新高；台指期上漲226點、至25,459點，逆價差為15.64點。期貨商表示，目前台指期維持高過高、低不破低的上揚走勢，加上下方均線向上發散，形成強勁多方架構，短線震盪過後仍有高點可期。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨多單減少1,492口至5,340口，其中外資淨空單增加2,241口至18,558口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加6,121口至4,635口。

元富期貨認為，台指期上周五在美股上漲激勵下，台積電、鴻海等權值股同步上漲，盤中維持震盪走勢，尾盤反彈走高、再創歷史新高點，終場指數以紅K棒作收。目前指數在個股輪漲帶動下，維持高過高、低不破低的上揚走勢，加上下方均線向上發散，形成強勁多方架構，短線震盪過後仍有高點可期。

此外，隨著市場對降息的樂觀預期升溫，權值股及高價股表現持穩，台指期連續五個交易日創收盤新高，多方攻勢強勁，然而，9月台股已大漲超過1,200點，短線漲幅已大，操作上，仍需留意震盪風險。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，9月第二周周五的大量區買權OI落在25,600點，賣權最大OI落在25,400點，月買權最大OI落在26,600點，月賣權最大OI落在25,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.36升至1.54，VIX指數降1.27至19.39。總體來看，本波行情的動能來自降息預期與資金面，並未看到明顯反轉訊號，高點暫時難以推估，但操作策略上應以動態調整為主，避免過度追高的同時，也不要因恐懼而錯過多頭主升段。

台指期

