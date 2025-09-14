快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／大小台 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國8月消費者物價指數年增率2.9%，雖高於7月的2.7%，但仍屬溫和通膨，符合市場預期；首次申領失業救濟金人數則大幅增加2.7萬人，達到26.3萬人，創下2021年10月以來的新高，顯示勞動市場明顯降溫。

數據組合強化市場對於聯準會（Fed）今年啟動降息的預期，投資人押注最快本周就有可能迎來首次降息，以因應就業市場的快速放緩。

在降息預期升溫下，市場利率環境轉向寬鬆，資金風險偏好明顯回升，美股四大指數齊創歷史新高，道瓊指數在上周首度突破46,000點大關，10年期美債殖利率則下滑，台股也受惠於資金行情，再創歷史新高。

資金聚焦科技板塊，電子股成為多頭領漲主力。市場持續押注聯準會即將降息，熱錢積極流向亞洲股匯市，新台幣匯率上周盤中再度升破30.2元，外資持續買超台股，並連續買超台積電，推升股價上周盤中創下1,260元新高，連帶AI、雲端運算及半導體題材熱度不減。

台股氣勢如虹，改寫歷史新高，在美股創高與市場高度押注Fed降息的雙重利多下，年底前可能三次降息，資金風險偏好提升，有利全球股市延續多頭格局。

台股市場資金將持續聚焦於先進封裝、矽光子、ASIC等新興應用供應鏈，投資人可透過大小台進行布局。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

降息 台股 期貨交易 台幣匯率

延伸閱讀

外資單周買超創高 資金行情多頭強勢、期待聯準會降息

外資上周買超台股1587億破紀錄 提防短線過熱

那指、費半創高 本周還有看頭…投資人押注Fed降息將推升行情

超級央行周 Fed估降息1碼…日、英可能按兵不動

相關新聞

主動式ETF權證 有影

主動式ETF持續發燒，為提供投資人更多元化投資商品，金管會近日預告修正「發行人發行認購（售）權證處理準則」第8條，新增納...

欣興、智易 認購火紅

欣興（3037）與智易（3596）受惠於產品規格升級及新產品產能開出，對未來營運都具有成長推動力，受到法人買盤持續青睞。...

光寶科、台達電 四檔夯

光寶科（2301）與台達電（2308）受惠於AI相關產品需求電源大增，近兩年主要成長動能仍將以伺服器相關為主，尤其當產品...

晶心科、華星光 有題材

台股近期高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中晶心科（6533）、華星光（4979）上周五（12日）表現亮...

全民權證／友達 瞄準逾90天

友達（2409）下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能將成為營收與獲利重要推力。

全民權證／華碩 二檔活力旺

華碩（2357）第3季在GB200伺服器出貨攀升下，營收將再創高。今年受惠於RTX 50新系列顯卡帶動電競需求大增，AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。