鈊象8月營收月、年雙增 但法人對後市看法為中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照
鈊象（3293）8月營收月增2.63%、年增13.49%，其中，營業利益為10.3億元，營業利益率為56.6%，低於7月的57%，主要是因為授權收入比重下滑的關係，比重已經連續三個月下滑。

稅前淨利為11.8億元，稅前淨利率65.2%，高於7月的63.4%，主要是8月美元走強，鈊象有較多的美元部位而有匯兌利益，每股稅前盈餘為4.24元。其中，網路遊戲營收為5.2億元，月增2.6%，占整體營收29%，授權遊戲營收為12.1億元，月增1.1%，占整體營收67%，商用遊戲機營收為7,270萬元，月增36.8%，占整體營收4%。

分析師指出，展望鈊象2025年營運，營收成長主要來自於東南亞授權的成長，不過因為基期已墊高，以及菲律賓線上博弈廣告審核變嚴格，影響推廣速度，導致2025年營收年增速趨緩；而子公司TaDa Gaming在美國有代理商，主要是授權給線上遊戲平台，2024年底到2025年初已有一些營收貢獻。

歐美授權（TaDa Gaming）的部分，目前古拉索、希臘、馬爾他、羅馬尼亞、瑞典和英國等國家都有取得執照，不過歐洲市場比較陌生而且強勁的競爭對手多，仍在努力耕耘中，短時間還看不到顯著的營收貢獻。

整體來說，預估今年營收為219.3億元，年增18.4%，稅後純益為106.3億元，年增17.4%， EPS為37.7元。由於今年主要成長動能仍為東南亞授權，因基期墊高，以及菲律賓線上博弈廣告審核變嚴格，導致營收增速趨緩，因此，對後市評價為中立。

