快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

亞力、華城 選逾二個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

重電族群公布8月營收，紛紛呈現年增，其中亞力（1514）因半導體與台電帶來的重電設備業務成長，法人預估，亞力第3季營收將呈現季增；華城（1519）則受惠變壓器漲價將延續到明年，同時變壓器逐步擴產，帶動營運持續成長。

亞力第3季營收達成率高於預期，主因台電專案認列進度優於預期。展望第3季及第4季，亞力將持續消化現有訂單，營收也將呈現季增。

法人看好亞力目前在手訂單維持高檔，其中台電占比約四成、半導體25%、軌道20%，其他包括電信通訊設備、IDC機房建置、綠能等。

展望下半年，台電及半導體預期有較顯著成長，除台電專案工程進度優於預期，半導體持續受惠晶圓龍頭廠國內外擴廠需求，美系大廠在台建廠也推升整體電力設備需求，國內外半導體全年營收，預估增幅達雙位數。長期而言，除台電、半導體需求強勁推升營運動能外，AI／IDC廠房建置也為營運增添動能。除美國外，德國、日本新訂單持續進行洽談中。

華城8月營收年增7.3%，隨年底進入拉貨旺季，預估第4季營收年增將達雙位數。法人預期變壓器漲價循環可延續至明、後年，華城自2024年到2026年，每年變壓器擴產幅度預估可逾三成，帶動營運持續創高。此外，美國星際之門計畫中，華城也已獲變壓器訂單，後續成長具想像空間。

權證發行商表示，投資人若看好亞力及華城後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證，以小金搏大利。

延伸閱讀

苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

興達電廠爆炸導致供電吃緊乃至分區限電？ 台電：是謠言

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

相關新聞

鈊象、譜瑞 認購火熱

台股近期震盪攻高，盤面焦點關注具題材個股。其中，鈊象（3293）、譜瑞-KY（4966）昨（12）日表現亮眼，發行券商建...

新應材、貿聯 四檔聚光

台股在AI需求帶動中，行情一再突破歷史新高，雖市場居高思危心態轉濃，但包括新應材（4749）、貿聯-KY（3665）等供...

亞力、華城 選逾二個月

重電族群公布8月營收，紛紛呈現年增，其中亞力（1514）因半導體與台電帶來的重電設備業務成長，法人預估，亞力第3季營收將...

全民權證／世芯 二檔有潛利

世芯- KY（3661）宣布與光程研創（Artilux）策略合作，共同開發超低功耗光子互連平台，搶占AI伺服器基礎架構創...

全民權證／雙鴻 押價內外10%

雙鴻（3324）受惠GB300 AI伺服器量產，主要供應水冷板與機櫃分歧管給美系客戶，法人看好第3季營收將季增達兩位數，...

全民權證／聯鈞 瞄準逾150天

聯鈞（3450）營收與獲利的重要推力來自AOC升級趨勢與COS業務動能，今年前八月營收58.17億元，年增35.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。