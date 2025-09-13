新應材、貿聯 四檔聚光

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
新應材董事長詹文雄。聯合報系資料照
台股在AI需求帶動中，行情一再突破歷史新高，雖市場居高思危心態轉濃，但包括新應材（4749）、貿聯-KY（3665）等供應鏈，仍吸引投資買盤的青睞；權證券商建議，可利用中長天期、券商造勢積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

新應材今年第1季半導體材料占營收比重82% 、顯示器材料18%。近年因應台積電先進製程材料需求，陸續在台南、高雄建置新產能，並於美國、日本設立海外分公司，未來將聚焦光阻劑及先進封裝材料發展。

受半導體大客戶海外拉貨挹注，新應材上半年營收年增36.3%，每股純益（EPS）達3.07元、優於預期，上半年EPS為5.36元、年增33.5%。

隨台積電N2製程預計今年下半年逐步投產，帶動下半年營收穩定增長，市場預估新應材全年營收年增24.9%至41.4億元；全年EPS預估為10.3元、年成長38.2%；2026年N2材料放量下，將挹注下一波成長動能。

貿聯-KY第2季營收季增5%、年增30.4%，毛利率31.12%，較前季提升0.74個百分點，主要受惠GB200與AEC出貨放量，HPC業務占比較前一季再提升3個百分點，帶動產品組合優化，匯率影響方面，僅在營收與業外匯兌損失產生約1億元影響，EPS達10.54元，季增24.3%、年增75%，優於市場預期。

展望第3季營運，受惠GB200出貨順利，同時800G AEC已於8月開始出貨，帶動ASP進一步提升，市場上修第3、4季HPC營收占比至38%與39%，另一方面，非HPC業務亦出現回溫，醫療與工廠自動化營收為2023年以來首度呈現季增，車用雖仍處高度競爭環境，但已不再惡化，營收結構逐季改善，有利營運表現。

若看好新應材、貿聯-KY投資機會，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上的權證介入。

