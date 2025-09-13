快訊

鈊象、譜瑞 認購火熱

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照
台股近期震盪攻高，盤面焦點關注具題材個股。其中，鈊象（3293）、譜瑞-KY（4966）昨（12）日表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

鈊象第2季毛利率97.8%，季增0.1個百分點，優於原先預期，主因高毛利授權收入占比提升。營業利益率97.8%，季增6個百分點至，營業費用控管得宜，每股純益（EPS）8.68元，主因認列業外損失6.4億元，排除後本業優於預期9%。

展望未來，鈊象東南亞發展空間仍大，且消費力道增強，美國市場找到更多家代理商，有助於鈊象未來推廣至三大洲以外市場，去年第4季至今年首季已陸續看到成效，仍有上修空間。而英國市場已取得證照，有望帶動營運走升。

法人預估，鈊象2025、2026年授權收入分別達152億元、186億元，年增47%、22%，占營收比重65%、69%，看好鈊象海外授權仍具極大成長空間。

譜瑞-KY下半年受惠客戶需求穩定、DP業務市占率將回升、TC業務在新產品TTED帶動復甦，法人預期，公司雖然以筆電為重，仍然能受惠於高速傳輸介面、面板整合型方案出貨回溫，第3季毛利率將維持季增。

PCIe進入Gen6高速傳輸介面包括USB Type-C、Display Port、HDMI／DVI、PCIe／SATA、MIPI／eDP等各式轉接器、中繼器、多工器、解多工器、等，已成為第一大產品線，占譜瑞營收近50%。

PCIe Gen4 Retimer應用領域已由Data Center擴張至高階NB，PCIe Gen5開發較Gen4更順暢，2022年市場規模已達1億美元。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、有效天期90天以上的商品介入。

