全民權證／聯鈞 瞄準逾150天

聯鈞（3450）營收與獲利的重要推力來自AOC升級趨勢與COS業務動能，今年前八月營收58.17億元，年增35.5%。

法人表示，聯鈞的美系雲平台客戶對資料中心需求仍強，預計下半年需求逐漸回復，提前生產存貨將可立即進行交付，並持續看好聯鈞將受惠 AI/ML應用推升400GbE與800GbE AOC產品需求。

COS業務方面，基於多家美系光通訊相關客戶對雷射封裝需求仍高，相關業務持續成長，聯鈞的封裝測試代工生產及製程設計服務中，具備雷射元件開發與矽光子技術。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證靈活操作。（永豐金證券提供）

