台新期貨、元富期貨董事會通過合併 換股搭配現金方式辦理

台新新光金控（2887）旗下子公司台新期貨、元富期貨於12日分別召開董事會代行股東會，決議通過以換股搭配現金方式辦理合併，完成合併後台新期貨為存續公司，元富期貨為消滅公司。

台新新光金財務長賴昭吟於證交所說明，本次合併擬由台新期貨發行新股搭配現金為對價，預計以每2.1028股普通股加計現金3.5714元取得元富期貨1股普通股，將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

賴昭吟表示，完成合併後可結合雙方資源，提供客戶優質的投資平台及完整的期貨、選擇權商品，提升期貨業務規模與市占率，發揮整合綜效。台新期貨將秉持台新新光金控策略核心，以顧客為導向追求以「服務客戶、滿足客戶、為客戶創造價值」的策略目標。