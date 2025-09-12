9月電子期金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北12日電

台北股市今天上漲258.93點，收25474.64點。9月電子期收1475.75點，上漲13.5點，逆價差1.58點；9月金融期收2213.4點，上漲22點，正價差2.28點。

9月電子期以1475.75點作收，上漲13.5點，成交373口。10月電子期以1472.95點作收，上漲9.9點，成交8口。

電子現貨以1477.33點作收，上漲16.39點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差1.58點。

9月金融期以2213.4點作收，上漲22點，成交276口。10月金融期以2213.8點作收，上漲20點，成交27口。

金融現貨以2211.12點作收，上漲22.94點；9月金融期貨與現貨相較，正價差2.28點。實際收盤價以期交所公告為準。

